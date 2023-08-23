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    «Даже боженька остановил дождь». В Сестрорецке Яблочный Спас отметили с иконами, казаками и африканскими танцовщицами

    1960
    17 комментариев

    В Курортном районе прошло необычное мероприятие — на праздник «Сестрорецкая сечь» пригласили африканских артисток, приехавших на форум «Россия — Африка». Патриотические песни про Родину, которая «позовет из окопа защищать», на муниципальном мероприятии чередовались с выступлениями африканцев и танцами с бубнами.

    Организаторами такого праздника выступили муниципальный совет Сестрорецка, приход храма Тихвинской иконы Божией матери города Сестрорецка и казачья община «Невская сечь». Как объяснил настоятель прихода, экс-депутат Заксобрания Александр Ваймер, после форума «Россия — Африка» он занимается «формированием подразделения православных африканских казаков». Самого Ваймера вызвали на сцену, он вышел в костюме казака, и ему вручили африканскую шапочку и украшения. Он отметил, что продолжает традиции, «заложенные Владимиром Владимировичем», видимо имея в виду то, что способствует дружбе России и Африки.

    Судя по комментариям в пабликах казаков, не всем понравился такой союз. Так, казаки с уральского хутора, по их словам, намерены писать жалобы в администрацию президента и Всероссийское казачье общество.

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