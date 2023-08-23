Губернатор Карелии предложил переименовать Сортавалу в Сердоболь

Вернуть городу Сортавала его историческое название Сердоболь предложил губернатор Карелии Артур Парфенчиков. Так город именовался до 1918 года .



На церемонии награждения участников СВО Парфенчиков заявил, что Сортавала — это не финский город, а бывший Сердоболь, пишет 23 августа «Карелinform». Губернатор добавил, что также и поселок Куркиеки назывался Кирьяж, подчеркнув, что «это наша историческая память».



Артур Парфенчиков также отметил, что имя города в русском языке склоняется по падежам, а иначе считают не коренные жители данного региона, а переселенцы военного времени.

