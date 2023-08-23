Прокурор Южного округа Москвы умер после падения с лошади

Анзор Меретуков, прокурор Южного административного округа Москвы, скончался от серьезной травмы головы, полученной при падении с лошади, сообщает 23 августа городской портал MSK1.RU.



Трагедия произошла во время отпуска, когда Меретуков приехал навестить родственников в Республике Адыгея. Прокурор катался на лошади и неудачно упал с нее. 20 дней врачи боролись за его жизнь, но в итоге мужчина погиб.



Информацию о гибели подтвердил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. «Трагически оборвалась жизнь нашего земляка, прокурора Южного административного округа города Москвы Анзора Меретукова», — заявил глава Адыгеи в своем telegram-канале, уточнив, что Меретуков всегда сохранял любовь к своей малой родине, родному языку и дому. К тому же прокурор был грамотным специалистом, опытным управленцем, которого уважали коллеги, рассказал глава республики.

