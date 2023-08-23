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    Прокурор Южного округа Москвы умер после падения с лошади

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    Анзор Меретуков, прокурор Южного административного округа Москвы, скончался от серьезной травмы головы, полученной при падении с лошади, сообщает 23 августа городской портал MSK1.RU.

    Трагедия произошла во время отпуска, когда Меретуков приехал навестить родственников в Республике Адыгея. Прокурор катался на лошади и неудачно упал с нее. 20 дней врачи боролись за его жизнь, но в итоге мужчина погиб.

    Информацию о гибели подтвердил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. «Трагически оборвалась жизнь нашего земляка, прокурора Южного административного округа города Москвы Анзора Меретукова», — заявил глава Адыгеи в своем telegram-канале, уточнив, что Меретуков всегда сохранял любовь к своей малой родине, родному языку и дому. К тому же прокурор был грамотным специалистом, опытным управленцем, которого уважали коллеги, рассказал глава республики.

    По приказу Генпрокуратуры РФ от 9 июля 2020 года старший советник юстиции Анзор Меретуков был назначен на должность прокурора Южного административного округа Москвы. До этого он был заместителем бывшего прокурора.

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