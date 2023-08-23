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    Можно изменить время постфактум. Заммэра Москвы рассказал, как удобно платить за платные парковки в Петербурге

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    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в интервью «Фонтанке» назвал примером сотрудничества столицы и Петербурга работу приложения «Парковки России». Им можно пользоваться в обоих городах.

    Как рассказал Ликсутов, приложение позволяет после завершения парковочной сессии внести в нее исправления. «Например, можно изменить время начала или окончания парковки или номер автомобиля и номер парковочной зоны. Водители могут самостоятельно исправить ошибку и избежать нарушений, что также положительно сказывается на общем отношении автомобилистов к платным парковкам. Мы благодарны коллегам, которые внедрили этот сервис», — рассказал Ликсутов.

    По его словам, само по себе внедрение платной парковки — это то, к чему рано или поздно приходит любой мегаполис: «Такая мера, во-первых, позволяет местным жителям быстрее находить места возле дома, так как для них парковка остается бесплатной. Во-вторых, другие водители могут припарковаться там, где им нужно, пусть и за деньги», — считает чиновник.

    Напомним, в Петербурге планируется развитие местных платформ для оплаты парковки, в частности, внедрение поминутной оплаты со второго часа.

    Полное интервью Максима Ликсутова о транспортных системах Москвы и Петербурга и о том, почему столица решила отказаться от троллейбусов в пользу электробусов, — читайте на «Фонтанке».

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