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    Российское посольство в Финляндии успешно оплатило налоги по спецразрешению

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    Налоги на недвижимость Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки заплачены, сообщили в Министерстве иностранных дел РБК.

    Как заявили в МИД 23 августа, посольство официально получило разрешение на оплату налогов на недвижимость Российского центра науки и культуры в Хельсинки от МИД Суоми и «по состоянию на сегодняшний день налоги оплачены».

    В апреле «Фонтанка» писала, что из-за санкций Евросоюза в Хельсинки были арестованы земля и здание Российского центра науки и культуры. А в середине августа финские СМИ сообщали, что специально для центра был смягчен санационный режим.

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