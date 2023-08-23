Владимир Зеленский рассказал о ходе контрнаступления: новости СВО за 23 августа

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 августа.
Беспилотники вновь атаковали Москву
Ночью два беспилотника атаковали Московскую область. Система ПВО сбила два БПЛА над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один дрон попал в здание в «Москва-Сити», сообщил Сергей Собянин.
— Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. По информации Минобороны, ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок, — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Взрыв беспилотника попал на видео
Baza / T.me
Собянин отметил, что в результате атаки несколько домов и продуктовый магазин получили повреждения, пострадавших нет.
Три человека погибли после атаки на белгородский санаторий
Утром 23 августа украинские беспилотники атаковали санаторий в селе Лавы в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что атака унесла жизни троих человек.
—Сегодня рано утром вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали территорию санатория — убили троих мирных жителей. Двое из них — беженцы из приграничных населенных пунктов, один — работник санатория, — написал глава региона.
Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших. Все постояльцы санатория были перевезены в более безопасные места.
Владимир Зеленский рассказал о ходе контрнаступления
Президент Украины, выступая перед журналистами из Финляндии, заявил, что украинское контрнаступление идет очень сложно.
— Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин… Но ведь самое главное — в тенденции, о которой мне докладывают военные, которую я получаю ежедневно. Мы идем, но понемногу, — сказал Зеленский.
Президент Украины рассказал о трудностях контрнаступления во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Также Зеленский поблагодарил Финляндию за постоянную помощь Украине — как военную, так и гуманитарную и санкционную.
В Вологодской области запретили летать беспилотникам
На территории Вологодской области ввели запрет на использование беспилотников с 1 сентября. Об ограничениях написал губернатор региона Олег Кувшинников в телеграм-канале.
— С 1 сентября вводим на территории Вологодской области запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Такое решение вместе с коллегами приняли на оперативном штабе, — написал глава региона.
Олег Кувшинников отметил, что в большинстве регионов аналогичный запрет был введен уже давно. Он также отметил, что с начала СВО БПЛА активно применяются для нанесения ударов по регионам России, как приграничным, так и тыловым.
Ларс фон Триер написал в соцсетях, что «жизни русских тоже имеют значение»
Датский режиссер Ларс фон Триер прокомментировал фото президента Украины и премьера Дании в кабине истребителя F-16. Знаменитый режиссер опубликовал свое обращение к политикам в своих соцсетях.
— Мистеру Зеленскому, и мистеру Путину, и миссис Фредериксен (которая вчера, как влюбленная по уши, позировала, ухмыляясь, в кабине одной из самых страшных машин-убийц нашего времени): жизни русских тоже важны! — написал Ларс фон Триер в своем «Инстаграме»*.
* «Инстаграм» — соцсеть от организации Meta (признана экстремистской в России, ее деятельность запрещена).