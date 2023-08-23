Владимир Зеленский рассказал о ходе контрнаступления: новости СВО за 23 августа

Украинский президент признал, что контрнаступление идет тяжело Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 августа.



Беспилотники вновь атаковали Москву Ночью два беспилотника атаковали Московскую область. Система ПВО сбила два БПЛА над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один дрон попал в здание в «Москва-Сити», сообщил Сергей Собянин. — Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. По информации Минобороны, ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок, — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.



Взрыв беспилотника попал на видео Baza / T.me

Собянин отметил, что в результате атаки несколько домов и продуктовый магазин получили повреждения, пострадавших нет.

Три человека погибли после атаки на белгородский санаторий Утром 23 августа украинские беспилотники атаковали санаторий в селе Лавы в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что атака унесла жизни троих человек.



—Сегодня рано утром вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали территорию санатория — убили троих мирных жителей. Двое из них — беженцы из приграничных населенных пунктов, один — работник санатория, — написал глава региона.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших. Все постояльцы санатория были перевезены в более безопасные места.



Владимир Зеленский рассказал о ходе контрнаступления Президент Украины, выступая перед журналистами из Финляндии, заявил, что украинское контрнаступление идет очень сложно.

— Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин… Но ведь самое главное — в тенденции, о которой мне докладывают военные, которую я получаю ежедневно. Мы идем, но понемногу, — сказал Зеленский.



Президент Украины рассказал о трудностях контрнаступления во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Также Зеленский поблагодарил Финляндию за постоянную помощь Украине — как военную, так и гуманитарную и санкционную.

В Вологодской области запретили летать беспилотникам На территории Вологодской области ввели запрет на использование беспилотников с 1 сентября. Об ограничениях написал губернатор региона Олег Кувшинников в телеграм-канале.

— С 1 сентября вводим на территории Вологодской области запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Такое решение вместе с коллегами приняли на оперативном штабе, — написал глава региона.



Олег Кувшинников отметил, что в большинстве регионов аналогичный запрет был введен уже давно. Он также отметил, что с начала СВО БПЛА активно применяются для нанесения ударов по регионам России, как приграничным, так и тыловым.

Ларс фон Триер написал в соцсетях, что «жизни русских тоже имеют значение» Датский режиссер Ларс фон Триер прокомментировал фото президента Украины и премьера Дании в кабине истребителя F-16. Знаменитый режиссер опубликовал свое обращение к политикам в своих соцсетях.



— Мистеру Зеленскому, и мистеру Путину, и миссис Фредериксен (которая вчера, как влюбленная по уши, позировала, ухмыляясь, в кабине одной из самых страшных машин-убийц нашего времени): жизни русских тоже важны! — написал Ларс фон Триер в своем «Инстаграме»*.



* «Инстаграм» — соцсеть от организации Meta (признана экстремистской в России, ее деятельность запрещена).