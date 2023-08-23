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    В Петербурге арестован работник филармонии, задержанный с проукраинскими листовками

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    Кировский районный суд заключил под стражу Фёдора Коновалова, которого на днях задержали с проукраинскими листовками. Молодого человека обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. Об избрании меры пресечения сообщает 23 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Коновалова, работающего уборщиком в петербургской Филармонии имени Шостаковича, остановила полиция на улице Новостроек. При себе у него были листовки с призывами поддержать запрещенные в России организации, члены которых сражаются на стороне Украины.

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