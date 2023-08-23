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    Водитель «Лады» решил, что ему срочно нужно из крайнего левого ряда в правый. И загнал полицию под «Прадо»

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    «Паровозик» с участием машины ГИБДД на севере Петербурга утром 23 августа оказался серьёзной аварией. Есть пострадавший, и это сотрудник полиции.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД, ДТП произошло около 7:30 у дома 45 по проспекту Просвещения. Сотрудники ГИБДД остановили «Тойоту Прадо», чтобы проверить документы. Обе машины встали у правого края проезжей части. В этот момент 35-летний водитель «Лады Гранты» перед перекрёстком решил резко перестроиться из крайней левой полосы в крайнюю правую. Но не справился и врезался в стоящие машины: патрульную «Шкоду Октавию» с включенными проблесковыми маячками и «Прадо».

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    В момент удара два инспектора ГИБДД и 57-летний водитель «Тойоты», у которого проверяли документы, находились в салоне патрульной «Шкоды». Пострадал 37-летний полицейский. Травмы у него не сильные. Медики оказали ему помощь и, оценив состояние как удовлетворительное, отпустили домой.

    «Фонтанка» уже сообщала об этом ДТП-«паровозике». Пробки на проспекте Просвещения не наблюдалось.

    «Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отмечают в главке.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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