Машину ГИБДД сплющило в «паровозике» на Просвещения

Паровозик из трёх машин собрался утром 23 августа на проспекте Просвещения перед проспектом Культуры в сторону Гражданского проспекте. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



Первой оказалась «Шкода». Второй в «паровозике» — служебный автомобиль с повреждениями передней и задней частей. Последняя, по словам очевидцев, «Лада». Удар был такой силы, что у неё сработали подушки безопасности.

