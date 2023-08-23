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    Машину ГИБДД сплющило в «паровозике» на Просвещения

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    6 комментариев

    Паровозик из трёх машин собрался утром 23 августа на проспекте Просвещения перед проспектом Культуры в сторону Гражданского проспекте. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Первой оказалась «Шкода». Второй в «паровозике» — служебный автомобиль с повреждениями передней и задней частей. Последняя, по словам очевидцев, «Лада». Удар был такой силы, что у неё сработали подушки безопасности.

    «Сзади стоят ещё две машины ДПС и скорая», — добавляет автор фото.

    Обстоятельства ДТП выясняются. Пробки на «Яндекс.Картах» не видно.

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    Комментарии 6

    Гость23 Авг 2023 в 10:01
    Там же одни профи.
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