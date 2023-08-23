РПЦ попросила передать ей усыпальницу Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к властям Петербурга с просьбой передать церкви Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской Лавры. Это следует из заявления, опубликованного на сайте комитета имущественных отношений.



Речь идет о помещении 12-Н площадью 473,8 кв. метров на набережной реки Монастырки, 1, литера Д. Это нижний храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в здании Благовещенской церкви с усыпальницей Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Нижний храм был освящен 7 апреля (25 марта) 1725 года.

