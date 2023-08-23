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    РПЦ попросила передать ей усыпальницу Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры

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    Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к властям Петербурга с просьбой передать церкви Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской Лавры. Это следует из заявления, опубликованного на сайте комитета имущественных отношений.

    Речь идет о помещении 12-Н площадью 473,8 кв. метров на набережной реки Монастырки, 1, литера Д. Это нижний храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в здании Благовещенской церкви с усыпальницей Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Нижний храм был освящен 7 апреля (25 марта) 1725 года.

    Как уточняется, усыпальницу РПЦ просит передать в безвозмездное пользование сроком на 100 лет «для использования в соответствии с целями деятельности епархии, определенными ее уставом».

    В настоящее время нижний храм числится на балансе Музея городской скульптуры. Ранее в музее комментировали, что представить себе передачу нижнего храма затруднительно как раз потому, что она является усыпальницей. В частности, там похоронены члены императорской фамилии, сын и сестра Петра I, Суворов, генерал-фельдмаршал Разумовский, граф Апраксин, представители родов Голицыных и Трубецких. Кроме того, надгробия являются музейными предметами, они огорожены, и заходить за ограждение нельзя.

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