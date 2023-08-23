В Великом Новгороде откроется бесплатная школа программирования для обучения ИТ-специалистов

В сентябре в Великом Новгороде стартует бесплатное обучение информационным технологиям в рамках образовательной программы «Школы 21». Ежегодный набор на основное обучение составит более 200 человек. Это будет первый кампус школы в Северо-Западном федеральном округе, всего в стране уже работает четыре подобных кампуса, еще три готовятся к открытию.

«Школа 21» — это флагманский проект индустрии образования Сбера для бесплатного освоения взрослыми цифровых профессий будущего. В Великом Новгороде она станет частью инновационной образовательной площадки — Новгородской технической школы.



За два месяца уже получено более 1200 заявок на обучение, причем не только от жителей Великого Новгорода, но и из Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской, Вологодской и Псковской областей. Ограничений по географии нет, поэтому подавать заявки могут люди со всей страны. Для участников интенсивов из других городов будет предоставлено общежитие.



— Сфера информационных технологий — наиболее динамично развивающийся сектор экономики, — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Вячеслав Казарин. — Каждый год появляются новые продукты и инструменты, одни стандарты модернизируются, другие устаревают. Поэтому постоянное повышение квалификации очень важно для тех, кто уже имеет опыт работы в ИТ. Новички же в профессии стремятся получить базис для вхождения в отрасль с огромными перспективами развития.



Станислав Казарин напомнил, что растущему рынку требуется большое количество специалистов — так, в этом году в городе выросло число организаций в сфере информации и связи, с января по май оборот таких организаций в Петербурге вырос более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же в Петербурге сосредоточено 10% от общего числа российских компаний, развивающих ИИ. По этому показателю Северная столица на втором месте после Москвы.

— Технологии быстро развиваются, поэтому мы ориентируемся на потребности самих обучающихся и требования работодателей к будущим специалистам, оказываем им поддержку в разработке инновационных решений для различных направлений бизнеса, — прокомментировала директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева. — Индустрия образования Сбера развивает цифровые решения, чтобы каждый мог учиться на протяжении всей жизни и осваиваться цифровые навыки и актуальные профессии.



Первый отборочный интенсив в новгородском кампусе «Школы 21» стартует 18 сентября — до этого времени необходимо подать заявку через сайт «Школы 21», при этом какой-либо опыт в сфере программирования необязателен. Затем нужно будет пройти очный отборочный этап — интенсив продолжительностью 26 дней. Здесь участники займутся индивидуальными и коллективными проектами: напишут код с нуля, создадут свою игру, будут учиться решать задачи и развивать мягкие навыки (soft skills). Как показывает практика уже действующих кампусов, более половины участников проекта не имеют опыта программирования, средний возраст — 25 лет, среди обучающихся четверть — женщины.



Кампус в Великом Новгороде площадью около 1700 кв. м предоставит более 190 рабочих мест, что позволит ежегодно набирать на основное обучение более 200 участников. В нем можно будет находиться круглосуточно — вместо уроков или лекций обучение проходит по методике «равный равному» (peer-to-peer), когда каждый учится у каждого, главная задача — вовремя сдать проект.

