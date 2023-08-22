Un italiano vero. Ушел Тото Кутуньо, чьи песни пел весь Советский Союз

Фото: Luca Marenda / Soevermedia via ZUMA Press / TASS Поделиться Поделиться





У русских с итальянцами — особая эмоциональная связь. И это не про почтение к великой культуре, не про природные красоты (хотя и не без них). Вот симпатичен нашему человеку сам образ итальянца — эмоционального, открытого, где-то с ленцой и на авось, авантюриста — но любящего всем сердцем и чувствующего жизнь! И — вот он, наш родной, в кино, вот в музыке, и мы уже всей страной поем: «Лашатамикантаре!» И немножечко говорим по-итальянски.



Одним из проводников этой народной любви к Италии и был Тото Кутуньо. Композитор без музыкального образования, паренек из семьи военного моряка, игравшего на трубе и выучившего играть сына. Сын потом музыкой увлекся — освоил заодно аккордеон и ударные, клавишные и саксофон, поехал по Финляндии с ансамблем Albatros. А потом и собственный проект придумал — «Toto e Tati». И стал песни писать.



Те песни прославили его на весь мир, прорвавшись сквозь все занавесы до Советского Союза и виниловых пластинок фирмы «Мелодия». До сих пор его сочинения (за которые его, кстати, журили в родной Италии, мол, пишет три аккорда) — львиная доля репертуара ностальгических радиостанций. Ведь он писал для Джо Дассена — знаменитые«Et si tu n’existais pas», «Salut» и «L’Été indien» — «его рук дело»! А Мирей Матье? «Ciao bambino, sorry» — тоже его. А Далида? А Ricchi e Poveri? А Челентано?



И тут — особая глава. Образы этих двоих настолько слились в сознании слушателя, что нет лучшего комплимента таланту композитора, стремившегося в песне выразить своего артиста. Тем более Тото Кутуньо считал Челентано своим другом и говорил, что тот на него во многом похож, а в их взглядах — много общего. Amore no, Soli, Non e', Il tempo se ne va — даже прочесть эти названия не получается так, чтобы внутренним голосом не запеть!

Две легенды сотрудничали в два периода — пока Сальваторе (таково полное имя Кутуньо, которого в детстве родители называли Тото, да так и осталось) не начал сольную карьеру — и спустя годы после. На сцене в качестве певца он тоже достиг огромных высот. Хотя и элементарного упорства было не занимать. В том же конкурсе Сан-Ремо (еще одна любовь советского человека! тем более сильная, что этот конкурс, благодаря подъему в Италии коммунизма, смотреть было можно) он выступал 13 раз (а с группой — так и все 15!)



Именно на Сан-Ремо мир услышал песню, ставшую «визитной карточкой» Кутуньо — L’italiano. Итальянец. «Настоящий итальянец», как говорится в тексте песни. Таким его и знали — страстный ценитель женской красоты, улыбчивый и успешный, слагающий дифирамбы dolce vita.



При этом личная жизнь артиста и композитора, победителя «Евровидения-1990» была не столь лучезарной: он очень хотел детей, но его жене после врачебного вмешательства было не суждено стать матерью. Тото Кутуньо и Карла сохранили свою любовь, он говорил о ней публике на каждом концерте (правда, и Карла, будучи из богатой семьи, вложилась в мужа — финансово). Однако сына певец все-таки завел — на стороне. Два с половиной года он проносился на машине по 1300 километров по стране, разрываясь между двумя семьями, но в итоге вернулся к супруге. А сын потом часто гостил у них дома.



В 1985-м Тото Кутуньо впервые приехал в Советский Союз. По тем временам это не было феноменом, но он дал несколько десятков концертов в Москве и Ленинграде, в прочно стоявшем тогда на своем месте СКК. И приезжал потом, уже в Россию, тоже многократно, с удовольствием давал интервью российским журналистам, был открыт к общению, не обижался, что его знали по одним и тем же хитам, — и даже называл Россию своей второй родиной, говорил, что «любит русских и чувствует любовь в ответ».



Он должен был приехать в Россию вновь в в 2020-м, но концерты переносились один за другим из-за пандемии. Больше спеть Тото Кутуньо здесь не довелось. Он ушел после тяжелой болезни в возрасте 80 лет. Она чуть не забрала его жизнь еще в 2009-м, но тогда жизнь победила. В этот раз музыка угасла насовсем.