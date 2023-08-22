Первые магазины российского аналога Zara и Massimo Dutti откроются в Петербурге осенью

Первые магазины сети Idol, нового проекта ретейлера «Мэлон Фэшн Груп», откроются в Петербурге этой осенью. По словам собеседника «Фонтанки» на рынке торговой недвижимости, запуск торговой точки в ТРЦ «Галерея» запланирован на сентябрь — октябрь. Она появится на месте магазина Massimo Dutti, одного из брендов ушедшего из России Inditex.

Также, судя по размещенным баннерам и объявлениями на сайтах поиска работы, точки готовятся к открытию в «Европолисе», «Охта-Молле» и «Питер Радуге». В самой компании сообщили, что не комментируют планы до официальной презентации проекта. На недавно запущенном сайте Idol.ru говорится о том, что «скоро открытие».