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    Первые магазины российского аналога Zara и Massimo Dutti откроются в Петербурге осенью

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    2 комментария

    Первые магазины сети Idol, нового проекта ретейлера «Мэлон Фэшн Груп», откроются в Петербурге этой осенью. По словам собеседника «Фонтанки» на рынке торговой недвижимости, запуск торговой точки в ТРЦ «Галерея» запланирован на сентябрь — октябрь. Она появится на месте магазина Massimo Dutti, одного из брендов ушедшего из России Inditex.

    Также, судя по размещенным баннерам и объявлениями на сайтах поиска работы, точки готовятся к открытию в «Европолисе», «Охта-Молле» и «Питер Радуге». В самой компании сообщили, что не комментируют планы до официальной презентации проекта. На недавно запущенном сайте Idol.ru говорится о том, что «скоро открытие».

    О планах запуска сети Idol стало известно в марте 2023 года. Речь идет о новом бренде в категории «доступный премиум» со средним чеком 10 000 рублей. То есть примерно в той же ценовой категории, в которой работали Massimo Dutti и &Other Stories — суббренд H&M, а также российский бренд 12 STOREEZ. При этом марка будет иметь почти максимальную степень модности и с этой точки зрения будет соперничать с ушедшими Zara и H&M, а также российской Lime.

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    Комментарии 2

    Гость22 Авг 2023 в 19:28
    Зара - от нашего базара.
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