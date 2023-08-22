Lasciatemi cantare! Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Умер итальянский певец, композитор Тото Кутуньо. Об этом 22 августа сообщает агентство ANSA со ссылкой на менеджера Данило Манкузо. Артист скончался сегодня около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он был недавно госпитализирован. По словам Манкузо, Кутуньо умер после продолжительной болезни, в последние месяцы ему стало сильно хуже. Тото Кутуньо родился в июле 1943 года, 7 числа ему исполнилось 80 лет . Его отец служил военным моряком, с самого детства Кутуньо увлекался музыкой. Как и отец, он играл на трубе, самостоятельно овладел игрой на трубе. В 13 лет он занял третье место на региональном музыкальном конкурсе.

Автор: Toto Cutugno / YouTube

Успех к Кутуньо пришел в тот момент, когда его заметил худрук французской легенды шансона Джо Дассена Жак Пле. Авторы Клод Лемель и Пьер Деаноэ пишут стихи на музыку итальянца, и на свет появляются хиты Et si tu n’existais pas, Salut и французский поп-хит лета 1975 года L’Été indien.



В 1976 году Кутуньо пишет Ciao bambino, sorry для певицы Мирей Матье. Песня до сих пор является визитной карточкой артистки. Также Тото Кутуньо подарил Далиде такие хиты, как Monday, Tuesday, Captain sky и Femme est la nuit. Они стали важной вехой в ее творчестве — в этот период она первая во Франции запела в стиле диско.

Автор: Toto Cutugno / YouTube

В том же 1976-м Тото Кутуньо впервые выходит на популярный в Европе фестиваль Сан-Ремо с песней Volo AZ 504 и занимает третье место.

В 1980 году Тото Кутуньо начал сольную карьеру, а в 1983 году снова выходит на сцену Сан-Ремо с песней L’italiano — официально песня заняла лишь пятое место, однако успех песни был обеспечен. На следующий день L’italiano возглавила хит-парады Франции, Италии, Швейцарии.

В 1985 году Тото Кутуньо приезжает в Советский Союз с концертами в Ленинграде и Москве. Весной 2009 года у Тото Кутуньо обостряется онкология. В этот момент у него были запланированы гастроли в России, однако осенью того же года артист выступил на дискотеке «Легенды Ретро FM — 2009 ».