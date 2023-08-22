    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    758мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd94.14eur102.57

    Путин: в 2022 году Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию

    118
    7 комментариев

    Россия по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы, вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Об этом во вторник, 22 августа, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира», — приводятся слова Владимира Путина на сайте Кремля.

    По данным Всемирного банка, РФ обогнала ФРГ по паритету покупательной способности, по объему экономики, что является одним из важнейших показателей, заявил президент Путин.

    В своей речи глава государства упомянул, что «несколько месяцев в середине прошлого года были крайне сложными» для компаний и предпринимателей. Однако с третьего квартала в РФ возник рост экономики, отметил Владимир Путин.

    Во втором квартале 2023 года ВВП вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал президент России. При этом более высокими темпами растут отрасли, не связанные с нефтегазовым сектором.

    Ранее исследование World Economics показало, что Россия попала в топ-5 крупнейших экономик по оценке ВВП. Однако исследователи уточнили, что официальные данные государств оцениваются рейтингом качества этой информации от «A» до «F». К примеру, отметку «А» получили данные США, Японии, Германии и Франции, «В» — Индии, Китая и Бразилии, информация из России, Украины и Пакистана получили отметку «С».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинЭкономикаВВПГерманияНефтегазовая отрасль
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость22 Авг 2023 в 18:12
    90% "экономики" - впк
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close