Путин: в 2022 году Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию

Россия по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы, вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Об этом во вторник, 22 августа, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира», — приводятся слова Владимира Путина на сайте Кремля.
По данным Всемирного банка, РФ обогнала ФРГ по паритету покупательной способности, по объему экономики, что является одним из важнейших показателей, заявил президент Путин.
В своей речи глава государства упомянул, что «несколько месяцев в середине прошлого года были крайне сложными» для компаний и предпринимателей. Однако с третьего квартала в РФ возник рост экономики, отметил Владимир Путин.
Во втором квартале 2023 года ВВП вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал президент России. При этом более высокими темпами растут отрасли, не связанные с нефтегазовым сектором.
Ранее исследование World Economics показало, что Россия попала в топ-5 крупнейших экономик по оценке ВВП. Однако исследователи уточнили, что официальные данные государств оцениваются рейтингом качества этой информации от «A» до «F». К примеру, отметку «А» получили данные США, Японии, Германии и Франции, «В» — Индии, Китая и Бразилии, информация из России, Украины и Пакистана получили отметку «С».