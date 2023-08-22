Путин: в 2022 году Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию

Россия по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы, вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Об этом во вторник, 22 августа, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.



«Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира», — приводятся слова Владимира Путина на сайте Кремля.

По данным Всемирного банка, РФ обогнала ФРГ по паритету покупательной способности, по объему экономики, что является одним из важнейших показателей, заявил президент Путин.

