Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира. Правда, по качеству приравнял ее к уровню Пакистана и Эквадора

Согласно исследованию World Economics, Россия попала в пятерку крупнейших экономик по оценке ВВП — с опорой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда, но с поправкой на качество.
Первое место по данным за 2022 год занимает Китай, ВВП которого оценили в
Однако исследователи World Economics сделали поправку: данные основаны на надежности официальных цифр, поэтому недостаток статистического потенциала, использование устаревшей Системы национальных счетов или «плохое управление (особенно диктаторы, фабрикующие цифры)» возмещается так называемым рейтингом качества данных от А до Е.
Отметку «А» имеют, например, США, Япония, Германия и Франция. «В» — Индия, Китай, Индонезия и Бразилия. Россия наравне с Украиной, Пакистаном, Эквадором и Мексикой получила оценку «С». World Economics предупредили, что данные с отметкой D или Е, вероятно, менее точные даже после произведенной корректировки официальных цифр. К таким странам отнесли, например, Нигерию, Египет, Казахстан, Анголу, Эфиопию и Узбекистан.
Также в исследовании сделан прогноз роста ВВП стран к 2030 году. Первая тройка останется без изменений, только нарастит обороты: Китай (