Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира. Правда, по качеству приравнял ее к уровню Пакистана и Эквадора

Согласно исследованию World Economics, Россия попала в пятерку крупнейших экономик по оценке ВВП — с опорой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда, но с поправкой на качество.



Первое место по данным за 2022 год занимает Китай, ВВП которого оценили в 31,559 млрд долларов. В первую пятерку также попали США ( 23,149 млрд долларов), Индия ( 15,875 млрд долларов) и Япония ( 5,675 млрд долларов). ВВП России оценили в 5,510 млрд долларов.



Однако исследователи World Economics сделали поправку: данные основаны на надежности официальных цифр, поэтому недостаток статистического потенциала, использование устаревшей Системы национальных счетов или «плохое управление (особенно диктаторы, фабрикующие цифры)» возмещается так называемым рейтингом качества данных от А до Е.

