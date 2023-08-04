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    Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира. Правда, по качеству приравнял ее к уровню Пакистана и Эквадора

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    Согласно исследованию World Economics, Россия попала в пятерку крупнейших экономик по оценке ВВП — с опорой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда, но с поправкой на качество.

    Первое место по данным за 2022 год занимает Китай, ВВП которого оценили в 31,559 млрд долларов. В первую пятерку также попали США (23,149 млрд долларов), Индия (15,875 млрд долларов) и Япония (5,675 млрд долларов). ВВП России оценили в 5,510 млрд долларов.

    Однако исследователи World Economics сделали поправку: данные основаны на надежности официальных цифр, поэтому недостаток статистического потенциала, использование устаревшей Системы национальных счетов или «плохое управление (особенно диктаторы, фабрикующие цифры)» возмещается так называемым рейтингом качества данных от А до Е.

    Отметку «А» имеют, например, США, Япония, Германия и Франция. «В» — Индия, Китай, Индонезия и Бразилия. Россия наравне с Украиной, Пакистаном, Эквадором и Мексикой получила оценку «С». World Economics предупредили, что данные с отметкой D или Е, вероятно, менее точные даже после произведенной корректировки официальных цифр. К таким странам отнесли, например, Нигерию, Египет, Казахстан, Анголу, Эфиопию и Узбекистан.

    Также в исследовании сделан прогноз роста ВВП стран к 2030 году. Первая тройка останется без изменений, только нарастит обороты: Китай (49,774 млрд), США (26,962 млрд) и Индия (24,688 млрд). Причем Китаю пророчат рост сразу на 57,7%. По России прогнозы более скромные: ВВП должен вырасти на 7,9% — до 5,943 млрд долларов.

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