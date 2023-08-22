Приказано уничтожить. Ozon решил принудительно избавляться от неходового товара, но что-то изменилось

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Три дня потребовалось селлерам Ozon на то, чтобы отменить внедренный компанией новый формат работы с неходовым товаром. Для разгрузки затоваренных складов маркетплейс предложил селлерам принудительно распродавать и уничтожать неликвид. Инициативу, которая грозила им миллионными убытками, продавцы встретили в штыки.



История как две капли похожа на бунт продавцов Wildberries, которые весной этого года забастовкой добились возврата съеденной штрафами зарплаты. Правда, дожидаться волнений Ozon не стал.



Продавай за гроши или уничтожай

За сутки до дня «Ч» популярный маркетплейс объявил селлерам, что с 17 августа все товары, которые не пользуются спросом у покупателей и не раскупаются в течение 60 дней, через две недели после окончания сроков будут отправлять на принудительную распродажу со скидкой 95%, а еще через семь дней — утилизировать, причем за счет продавца. Несогласным с уничтожением собственности предлагалось оперативно вывезти неликвид со складов. Но, как рассказали «Фонтанке» селлеры, проще оказалось сказать, чем сделать: система в компании построена таким образом, что товар распределяют на склады по всей России, и забрать имущество селлер может только лично, ну или на худой конец — по доверенности. Учитывая, что на вывоз неликвида отводился 21 день, своевременно эвакуировать добро со всех складов РФ было просто физически невозможно. А значит, продавцу предстояло попрощаться с некоторой частью товара и нести убытки.



Как рассказала «Фонтанке» селлер из Петербурга Анастасия, специализирующаяся на торговле товарами для рыбалки, посыл Ozon продавцам был понятен — таким образом маркетплейс стремился разгрузить затоваренные склады.

— Нововведение, по которому мы должны были распределять свои товары по всей стране, а не хранить только в Питере или Москве, Ozon ввел 1 июня. Мы этой теме были рады — нам же тоже интересно больше продавать в регионах, и с радостью направляли товары туда, куда нам было рекомендовано в личном кабинете. И так получилось, что многие позиции там просто зависли, — говорит Анастасия.



Вариант уничтожать товар, не заинтересовавший покупателей, виделся наилучшим выходом. Но только для маркетплейса.

Миллионные убытки и крах бизнеса

За утилизацию селлеру предстояло рассчитываться из своего кармана — по 75 рублей за единицу товара. В случае Анастасии, под принудительную распродажу и сдачу в утиль в ее магазине могли попасть порядка 4,6 тысячи наименований общей стоимостью порядка миллиона рублей, еще 345 тысяч рублей следовало заплатить маркетплейсу за уничтожение товара. А это — прямые невосполнимые убытки.

— По документам, право собственности на товар у меня, Ozon — это комиссионер. Он товар не покупает, а только хранит. С чего он вдруг получает право ликвидировать мою собственность? — удивляется Анастасия.



И это еще полбеды. У производителей известных брендов, с которыми работают селлеры, есть понятие РНЦ — рекомендованная розничная цена. И все продавцы, что на онлайн-платформе, что в розничном магазине, должны иметь одну и ту же РНЦ.

— То есть мы не имеем права устраивать демпинг и продавать ниже, чем нам указал производитель. Дороже можем, дешевле не имеем права. У нас этот пункт закреплен в договоре. Продажа товара с такой скидкой могла легко привести к расторжению договоров с производителем, — подчеркивает Анастасия, и отмечает, что для бизнеса это могло обернуться крахом.



Она попыталась вывезти товары со складов в Шушарах. Но выяснилось, что сделать это невозможно: в заявке на вывоз не оказалось тайм-слотов — времени и дат, когда предприниматель может подъехать на склад и забрать свое имущество.



Осознав масштабы угрозы, селлеры создали инициативную группу и составили петицию под названием «Ozon убивает» с требованием к руководству торговой площадки выйти на диалог с продавцами. В общей сложности ее подписали более 400 человек.

Встреча, на которую возлагали надежды селлеры, состоялась в минувший понедельник, 21 августа.



— Первое, что нам сказал Ozon, что все изменения к оферте от 16 августа они аннулируют и до 1 сентября мы живем спокойно, — делится Анастасия.

«Изменения прошлой недели отменили»

О том, каким способом маркетплейс планирует разгружать заваленные товаром склады, селлерам на встрече не сообщили.

На официальный запрос «Фонтанки» в Ozon ответили, что новое правило обращения маркетплейса с неходовым товаром «вызвало у партнеров очень много вопросов».

— За выходные мы изучили несколько сотен обращений, а вчера оперативно пригласили предпринимателей на открытую встречу — офлайн и онлайн, чтобы обсудить все спорные моменты. И в результате изменения прошлой недели отменили: утилизировать неходовые товары не будем, добавлять их в акции со скидкой до 95% тоже не будем, — рассказала изданию представитель маркетплейса Полина Таренко.

По словам Полины, Ozon предложил селлерам инструмент для распродажи неходового стока — добровольные акции для ускорения продаж, которые должны понравиться партнерам.



Речь идет об участии товара в акциях с максимальной скидкой в 30–40%, но и возможность отказаться от распродажи у продавцов тоже будет, сообщил РБК.



Кроме того, компания заявила о намерении ввести услуги по транспортировке товаров от склада к продавцу, поскольку сейчас механизм работает только в одностороннем порядке — от продавца к складу, но подробностей не раскрыла.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

