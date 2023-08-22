«Что в этом плохого?» Муниципалитетам Петербурга рекомендовали купить билеты на концерт «Я русский»

Петербургским муниципалам рекомендовали купить билеты на концерт SHAMAN 9 сентября. Как рассказали «Фонтанке» собеседники в одном из муниципалитетов, в каждом районе рекомендовали выкупить до 200 билетов.
Концерт «Я русский» должен пройти 9 сентября на «Газпром Арене». Как обратил внимание портал «Закс.ру», закупку у единственного поставщика оформили уже четыре муниципалитета («Академическое», «Семеновский», «Юго-Запад» и «Северный»). По словам одного из собеседников «Фонтанки», несколько муниципалитетов оформили контракт как малую закупку — без публикации контракта.
Как сообщил «Фонтанке» глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов, он не в курсе, что муниципалитеты якобы принуждали или рекомендовали купить билеты на этот концерт. Но даже если это так, он не видит в этом ничего необычного.
«Что в этом плохого? Закупают, потому что мероприятие проходит в памятный день для всех ленинградцев», — сказал Беликов. По его словам, 9 сентября — день, следующий за днём начала блокады Ленинграда. Поскольку 8 сентября планируется возложение цветов, концерт уместно проводить 9-го.