    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-в

    758мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.14eur102.57

    «Что в этом плохого?» Муниципалитетам Петербурга рекомендовали купить билеты на концерт «Я русский»

    6994
    124 комментария

    Петербургским муниципалам рекомендовали купить билеты на концерт SHAMAN 9 сентября. Как рассказали «Фонтанке» собеседники в одном из муниципалитетов, в каждом районе рекомендовали выкупить до 200 билетов.

    Концерт «Я русский» должен пройти 9 сентября на «Газпром Арене». Как обратил внимание портал «Закс.ру», закупку у единственного поставщика оформили уже четыре муниципалитета («Академическое», «Семеновский», «Юго-Запад» и «Северный»). По словам одного из собеседников «Фонтанки», несколько муниципалитетов оформили контракт как малую закупку — без публикации контракта.

    Как сообщил «Фонтанке» глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов, он не в курсе, что муниципалитеты якобы принуждали или рекомендовали купить билеты на этот концерт. Но даже если это так, он не видит в этом ничего необычного.

    «Что в этом плохого? Закупают, потому что мероприятие проходит в памятный день для всех ленинградцев», — сказал Беликов. По его словам, 9 сентября — день, следующий за днём начала блокады Ленинграда. Поскольку 8 сентября планируется возложение цветов, концерт уместно проводить 9-го.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    SHAMANМуниципалитеты
    ЛАЙК6
    СМЕХ39
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ64
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 124

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    124
    close