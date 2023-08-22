«Что в этом плохого?» Муниципалитетам Петербурга рекомендовали купить билеты на концерт «Я русский»

Петербургским муниципалам рекомендовали купить билеты на концерт SHAMAN 9 сентября. Как рассказали «Фонтанке» собеседники в одном из муниципалитетов, в каждом районе рекомендовали выкупить до 200 билетов.



Концерт «Я русский» должен пройти 9 сентября на «Газпром Арене». Как обратил внимание портал «Закс.ру», закупку у единственного поставщика оформили уже четыре муниципалитета («Академическое», «Семеновский», «Юго-Запад» и «Северный»). По словам одного из собеседников «Фонтанки», несколько муниципалитетов оформили контракт как малую закупку — без публикации контракта.

