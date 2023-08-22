«Яндекс Маркет» решил выпускать мебель под собственным брендом

Маркетплейс «Яндекс Маркет» запустил продажу мебели под собственной торговой маркой. Над проектом будут работать бывшие менеджеры IKEA, которые перешли в компанию после закрытия предприятий шведской фирмы в России. Об этом 22 августа пишет «КоммерсантЪ».



Мебель под брендом «Яндекс Маркета» занимает средний ценовой сегмент, рассказали изданию в компании. Сейчас доступны кровати и диваны, но до конца года ассортимент планируют дополнить мебелью для кухни, гостиной и спальни, а к концу 2025 года — увеличить до 3 тысяч позиций. Бывшие менеджеры IKEA займутся разработкой продуктов.