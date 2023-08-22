«Яндекс Маркет» решил выпускать мебель под собственным брендом

Маркетплейс «Яндекс Маркет» запустил продажу мебели под собственной торговой маркой. Над проектом будут работать бывшие менеджеры IKEA, которые перешли в компанию после закрытия предприятий шведской фирмы в России. Об этом 22 августа пишет «КоммерсантЪ».
Мебель под брендом «Яндекс Маркета» занимает средний ценовой сегмент, рассказали изданию в компании. Сейчас доступны кровати и диваны, но до конца года ассортимент планируют дополнить мебелью для кухни, гостиной и спальни, а к концу 2025 года — увеличить до 3 тысяч позиций. Бывшие менеджеры IKEA займутся разработкой продуктов.
В компании рассчитывают занять до 10% оборота в мебельном сегменте площадки. Производить продукцию будут преимущественно российские фабрики, но в «Яндекс Маркете» добавили, что начали также сотрудничать с белорусскими и китайскими производителями.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, доля интернет-продаж мебели и товаров для дома в России по итогам первого полугодия 2023 года достигла 16,5%, уступив только электронике и бытовой технике. Продажи мебели на «Яндекс Маркете» с начала года выросли втрое, в основном покупают корпусную. На Wildberries оборот этого сегмента за полугодие вырос на 103% по деньгам и на 134% в натуральном выражении, а покупают чаще стеллажи, столы и стулья. Онлайн-продажи в Hoff выросли на 28%. Но средний чек при онлайн-покупках мебели в России все еще намного ниже, чем в офлайновых магазинах, отмечают эксперты. Большинству покупателей все еще необходимо увидеть и потрогать товар вживую, даже если для его поиска и выбора они пользовались онлайн-магазином.