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    Переполох в Костроме. Спящего медведя снимали с дерева по лестницам и на носилках сгружали полиции

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    Целая спасательная операция по эвакуации медведя развернулась в Костроме вечером 21 августа. Ему удалось даже покататься на машине полиции, правда, он вряд ли запомнил поездку. Об этом рассказывает ГУ МЧС России по Костромской области.

    ГУ МЧС России по Костромской области

    Прохожие заметили животное на улице Ткачей. Экстренные службы выехали, оцепили район. Сначала надо было усыпить медведя, чтобы он ни на кого не напал. Ему удалось ввести снотворное, и уже после этого медведь от испуга забрался на дерево — на 15-метровую высоту. И там уснул, запутавшись в ветвях. Сотрудники МЧС развернули две автолестницы высотой 50 и 30 метров. Пожарные и специалисты Департамента природных ресурсов высвободили животное из веток и спустили на землю, а сотрудники МЧС на носилках донесли его до автомобиля полиции.

    «В проведении спасательной операции были задействованы сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, специалисты Департамента природных ресурсов и представители других заинтересованных структур», — отмечается в сообщении.

    Местное издание K1NEWS.RU пишет, что медведя (или разных) видели несколько раз. Ранним утром в деревне Аферово Костромского района крупный зверь вышел к одному из коттеджей и пытался пробраться во двор, люди его прогнали. До этого медведицу с медвежатами видели в Стрельниково. Днем медведь объявился уже в самой Костроме — у торгового центра на улице Ткачей. По дороге он, видимо, пытался напасть на мужчин, сидевших на скамейке в одном из дворов, но им удалось убежать.

    Автор: Иван Анисимов / YouTube

    Лишь когда стемнело, сотрудникам экстренных служб удалось блокировать животное на ограниченной территории. Они выстрелили в косолапого усыпляющим зарядом, а после спасательной операции перевезли в лес на полицейском автомобиле и выпустили.

    Автор: ГТРК Кострома / YouTube

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