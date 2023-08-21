Проблемы в Telegram связаны с работой европейского дата-центра

— «Чтобы обновить, надо выйти и войти».

— «У меня с десктопа ничего не обновляется, хотя интернет-соединение есть»;

«Фонтанка» об этом писала и приводила самые характерные жалобы петербургской аудитории мессенджера:

Напомним, в понедельник вечером пользователи Telegram сообщили о сбоях в его работе.

«Сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», — заявили агентству в регуляторе.

Сбои в работе Telegram связаны с работой его европейского дата-центра, сообщает 21 августа «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

По данным РИА Новости, проблема возникла примерно в 20:00 мск. На 20:30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию.



Примерно в 21:20 мск работа мессенджера вернулась в норму — по крайней мере, в Петербурге и Ленинградской области.

