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    Проблемы в Telegram связаны с работой европейского дата-центра

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    Сбои в работе Telegram связаны с работой его европейского дата-центра, сообщает 21 августа «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

    «Сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», — заявили агентству в регуляторе.

    Напомним, в понедельник вечером пользователи Telegram сообщили о сбоях в его работе.

    «Фонтанка» об этом писала и приводила самые характерные жалобы петербургской аудитории мессенджера:

    — «У меня с десктопа ничего не обновляется, хотя интернет-соединение есть»;

    — «Работает только мобильная версия»;

    — «Чтобы обновить, надо выйти и войти».

    По данным РИА Новости, проблема возникла примерно в 20:00 мск. На 20:30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию.

    Примерно в 21:20 мск работа мессенджера вернулась в норму — по крайней мере, в Петербурге и Ленинградской области.

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