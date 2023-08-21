Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram

Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе популярного мессенджера Telegram вечером 21 августа. Самые характерные жалобы, по данным «Фонтанки»:
— «У меня с десктопа ничего не обновляется, хотя интернет-соединение есть»;
— «Работает только мобильная версия»;
— «Чтобы обновить, надо выйти и войти».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на сервис DownDetector, в первые же минуты после появления проблемы на портале было опубликовано более 200 жалоб на сбои.
По данным РИА Новости, проблема возникла примерно в 20:00 мск. На 20:30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию. При этом сбой наблюдался в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.
Примерно в 21:20 мск работа мессенджера вернулась в норму.