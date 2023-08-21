Карантин по бешенству ввели в Брянской области

В Брянской области введен карантин по бешенству, сообщает 21 августа РИА Новости. Эпизоотическим очагом смертельно опасной болезни объявлено село Сачковичи Климовского района.



В село не пускают посторонних, там запрещены ярмарки, выставки, торги и прочие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Обычно в таких случаях ограничения вводят на 60 дней.



По данным РИА Новости, на такие меры властям региона пришлось решиться после того, как в Сачковичах домашнее животное (мелкий рогатый скот) было вынужденно забито при подозрении на бешенство. Анализы подтвердили худшие опасения.

