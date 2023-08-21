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    Карантин по бешенству ввели в Брянской области

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    В Брянской области введен карантин по бешенству, сообщает 21 августа РИА Новости. Эпизоотическим очагом смертельно опасной болезни объявлено село Сачковичи Климовского района.

    В село не пускают посторонних, там запрещены ярмарки, выставки, торги и прочие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Обычно в таких случаях ограничения вводят на 60 дней.

    По данным РИА Новости, на такие меры властям региона пришлось решиться после того, как в Сачковичах домашнее животное (мелкий рогатый скот) было вынужденно забито при подозрении на бешенство. Анализы подтвердили худшие опасения.

    Напомним, в начале августа карантин по бешенству был установлен в Амурской области, где дикое животное напало на подростка. Бешеный барсук зашёл в село, прямо на частное подворье, и укусил 13-летнего мальчика.

    В июне в Приамурье местную жительницу укусила бешеная енотовидная собака, а в начале июля больную лисицу отловили в Благовещенском районе.

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