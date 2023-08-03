Бешеный барсук в Приамурье укусил ребёнка

Карантин по бешенству установлен в селе Калинино Михайловского района Амурской области, где дикое животное напало на подростка. Об этом 3 августа сообщает региональное управление ветеринарии.
Барсук зашёл в село, прямо на частное подворье, и укусил 13-летнего мальчика. Ребёнку оказали медпомощь и провели вакцинопрофилактику. Барсука удалось поймать. Лабораторные исследования на бешенство подтвердили, что он был заражён. После инцидента в селе сделали новые прививки сельскохозяйственным и домашним животным, у которых подходил к концу срок действия прошлогодних.
«В настоящее время специалисты амурского управления ветеринарии завершили в очаге все необходимые мероприятия», — отмечается в сообщении.
В июне в Приамурье местную жительницу укусила бешеная енотовидная собака в Свободненском районе, в начале июля больную лисицу отловили в Благовещенском районе.
«Все домашние животные, особенно дворовые и бывающие за пределами городов, обязательно должны иметь прививки от бешенства. Несложная и бесплатная для владельцев процедура может спасти вам жизнь», — подчёркивают в управлении ветеринарии.