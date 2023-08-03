Бешеный барсук в Приамурье укусил ребёнка

Карантин по бешенству установлен в селе Калинино Михайловского района Амурской области, где дикое животное напало на подростка. Об этом 3 августа сообщает региональное управление ветеринарии.



Барсук зашёл в село, прямо на частное подворье, и укусил 13-летнего мальчика. Ребёнку оказали медпомощь и провели вакцинопрофилактику. Барсука удалось поймать. Лабораторные исследования на бешенство подтвердили, что он был заражён. После инцидента в селе сделали новые прививки сельскохозяйственным и домашним животным, у которых подходил к концу срок действия прошлогодних.