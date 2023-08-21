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    СК не поверил женщине, три недели прятавшей младенца в подвале в Старой Ладоге. Её подозревают в убийстве

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    Уголовное дело об убийстве матерью новорождённого возбуждено после того, как в подвале дома в Волховском районе Ленинградской области было найдено тело младенца.

    Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти 21 августа, дело по статье 106 УК возбуждено в отношении 29-летней жительницы села Старая Ладога.

    Девочка, которую она родила в конце августа, могла быть живой, когда мать уносила её из квартиры. По предварительным данным следствия, женщина завернула дочь в простыню и оставила её в подвале дома.

    Прошло почти три недели, прежде чем тело было найдено. После того, как полицейские пришли к матери, она рассказала о домашних родах. По её словам, девочка родилась мёртвой.

    «По уголовному делу произведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в СК.

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