СК не поверил женщине, три недели прятавшей младенца в подвале в Старой Ладоге. Её подозревают в убийстве

Уголовное дело об убийстве матерью новорождённого возбуждено после того, как в подвале дома в Волховском районе Ленинградской области было найдено тело младенца.



Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти 21 августа, дело по статье 106 УК возбуждено в отношении 29-летней жительницы села Старая Ладога.



Девочка, которую она родила в конце августа, могла быть живой, когда мать уносила её из квартиры. По предварительным данным следствия, женщина завернула дочь в простыню и оставила её в подвале дома.

