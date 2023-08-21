Мужчина напал на детей с Z-нашивками — его обвинили в дискредитации ВС РФ: новости СВО за 21 августа

В Воронеже мужчина напал на подростков и сорвал с них нашивки с Z-символикой Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 августа.



Над Москвой сбили несколько беспилотников Этим утром сразу в нескольких регионах России сообщили о попытках атаки беспилотниками. Примерно в 06:30 мск БПЛА был подавлен средствами РЭБ над Московской областью, сообщили в Минобороны РФ.

— Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет, — заявил Сергей Собянин.

Позже в регионе сбили беспилотник над территорией Истринского района. Он упал неподалеку от дома главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Главред RT опубликовала у себя в телеграм-канале фото последствий сбития беспилотника Маргариты Симоньян / T.me Поделиться Поделиться





— Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице, — написала Симоньян у себя в телеграм-канале. По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате падения одного из беспилотников пострадало два человека.

В результате попыток атаки беспилотников временно закрывали московские аэропорты. Из-за этого самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, сел в Казани, также в Татарстане посадили самолет Челябинск — Москва, там же внепланово приземлился рейс из Орска. В Воронеже задержан мужчина, сорвавший Z-нашивки с детей Полицейские задержали в Воронеже мужчину, который напал на подростков с Z-нашивками. Задержанный напал на детей из-за одежды и сорвал с них военную символику, сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.

— Задержан мужчина, проявивший агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе города Воронежа, — говорится в сообщении. — В результате проведенной проверки установлено, что 38-летний мужчина в мае текущего года публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, а также нецензурно выражался в их адрес.



На мужчину составили два протокола об административных правонарушениях: за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ. Материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Воронежа для рассмотрения.

Школьников научат бороться с БПЛА Тему беспилотников включили в школьную программу. Ученики 10–11-х классов будут знакомиться с тем, как противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотники на поле боя. Тема включена в программу начальной военной подготовки, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что операторов беспилотников будут готовить в российских колледжах. О новой профессии рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании Московского урбанистического форума.



— Появилось более 250 востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, — заявил министр.



Domino’s Pizza объявила о банкротстве Компания DP Eurasia, владеющая сетью фастфуда Domino’s Pizza в России, заявила, что прекращает попытки продать бизнес в России и начинает процесс его банкротства. Такое решение было принято в связи с «всё более усложняющейся обстановкой», написала DP Eurasia в своем заявлении.

Компания сообщила, что внешний долг российского подразделения пиццерии оценивается в 520 миллионов рублей. Он был погашен за счет турецкого дочернего предприятия.



В марте 2022 года DP Eurasia N. V. сообщила, что приостанавливает инвестиции в России и отказывается от роялти от российского бизнеса. На тот момент в стране продолжали работать 188 пиццерий сети. Audi и BMW отключили россиян от своего ПО Audi и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения. Владельцы машин теперь не могут получить доступ к истории техобслуживания и обновление элементов, сообщают «Известия».



Владельцы иномарок также лишились возможности проводить диагностику машин, делать дубликат ключей, прогревать машину удаленно и отслеживать уровень топлива. Однако, по версии «Автодома», доступ к онлайн-сервисам для BMW всё еще возможен через дополнительные резервные каналы.

Неделей ранее ПО для российских дилеров отключил Mercedes-Benz. Отключение от программного обеспечения произошло спустя полтора года после объявления об уходе с российского рынка.



Руководителя Одесской железной дороги задержали за диверсию ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах ж/д станции Херсон. Из-за действий задержанного произошло временное нарушение снабжения российских войск, заявили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.

— Задержанный в феврале 2022 года, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации, что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции, — заявили в ФСБ.



На мужчину завели уголовное дело по статье «Диверсия». Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Также УФСБ сообщило о задержании в Ростовской области девушки из Украины, которая собрала сведения о ВС РФ. Она собирала сведения о местах расположения средств ПВО и перемещении военной техники.

