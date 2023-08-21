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    Спецоперация на Украине

    Мужчина напал на детей с Z-нашивками — его обвинили в дискредитации ВС РФ: новости СВО за 21 августа

    Главные события прошедших суток

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    В Воронеже мужчина напал на подростков и сорвал с них нашивки с Z-символикой
    В Воронеже мужчина напал на подростков и сорвал с них нашивки с Z-символикойФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 августа.

    Над Москвой сбили несколько беспилотников

    Этим утром сразу в нескольких регионах России сообщили о попытках атаки беспилотниками. Примерно в 06:30 мск БПЛА был подавлен средствами РЭБ над Московской областью, сообщили в Минобороны РФ.

    — Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет, — заявил Сергей Собянин.

    Позже в регионе сбили беспилотник над территорией Истринского района. Он упал неподалеку от дома главного редактора RT Маргариты Симоньян.

    Главред RT опубликовала у себя в телеграм-канале фото последствий сбития беспилотника
    Главред RT опубликовала у себя в телеграм-канале фото последствий сбития беспилотникаМаргариты Симоньян / T.me
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    — Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице, — написала Симоньян у себя в телеграм-канале.

    По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате падения одного из беспилотников пострадало два человека.

    В результате попыток атаки беспилотников временно закрывали московские аэропорты. Из-за этого самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, сел в Казани, также в Татарстане посадили самолет Челябинск — Москва, там же внепланово приземлился рейс из Орска.

    В Воронеже задержан мужчина, сорвавший Z-нашивки с детей

    Полицейские задержали в Воронеже мужчину, который напал на подростков с Z-нашивками. Задержанный напал на детей из-за одежды и сорвал с них военную символику, сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.

    — Задержан мужчина, проявивший агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе города Воронежа, — говорится в сообщении. — В результате проведенной проверки установлено, что 38-летний мужчина в мае текущего года публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, а также нецензурно выражался в их адрес.

    На мужчину составили два протокола об административных правонарушениях: за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ. Материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Воронежа для рассмотрения.

    Школьников научат бороться с БПЛА

    Тему беспилотников включили в школьную программу. Ученики 10–11-х классов будут знакомиться с тем, как противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотники на поле боя. Тема включена в программу начальной военной подготовки, сообщает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что операторов беспилотников будут готовить в российских колледжах. О новой профессии рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

    — Появилось более 250 востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, — заявил министр.


    Domino’s Pizza объявила о банкротстве

    Компания DP Eurasia, владеющая сетью фастфуда Domino’s Pizza в России, заявила, что прекращает попытки продать бизнес в России и начинает процесс его банкротства. Такое решение было принято в связи с «всё более усложняющейся обстановкой», написала DP Eurasia в своем заявлении.

    Компания сообщила, что внешний долг российского подразделения пиццерии оценивается в 520 миллионов рублей. Он был погашен за счет турецкого дочернего предприятия.

    В марте 2022 года DP Eurasia N. V. сообщила, что приостанавливает инвестиции в России и отказывается от роялти от российского бизнеса. На тот момент в стране продолжали работать 188 пиццерий сети.

    Audi и BMW отключили россиян от своего ПО

    Audi и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения. Владельцы машин теперь не могут получить доступ к истории техобслуживания и обновление элементов, сообщают «Известия».

    Владельцы иномарок также лишились возможности проводить диагностику машин, делать дубликат ключей, прогревать машину удаленно и отслеживать уровень топлива. Однако, по версии «Автодома», доступ к онлайн-сервисам для BMW всё еще возможен через дополнительные резервные каналы.

    Неделей ранее ПО для российских дилеров отключил Mercedes-Benz. Отключение от программного обеспечения произошло спустя полтора года после объявления об уходе с российского рынка.

    Руководителя Одесской железной дороги задержали за диверсию

    ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах ж/д станции Херсон. Из-за действий задержанного произошло временное нарушение снабжения российских войск, заявили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.

    — Задержанный в феврале 2022 года, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации, что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции, — заявили в ФСБ.

    На мужчину завели уголовное дело по статье «Диверсия». Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Также УФСБ сообщило о задержании в Ростовской области девушки из Украины, которая собрала сведения о ВС РФ. Она собирала сведения о местах расположения средств ПВО и перемещении военной техники.

    В Воронеже мужчина напал на подростков и сорвал с них нашивки с Z-символикой
    В Воронеже мужчина напал на подростков и сорвал с них нашивки с Z-символикойФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Главред RT опубликовала у себя в телеграм-канале фото последствий сбития беспилотника
    Главред RT опубликовала у себя в телеграм-канале фото последствий сбития беспилотникаМаргариты Симоньян / T.me

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    СВОСпецоперацияДискредитацияБеспилотникБПЛААтака беспилотниковПодросткиДетиВС РФРоссияУкраина

    Комментарии 40

    Гость21 Авг 2023 в 21:50
    ... девушки С Украины!
    +0−0
    Гость21 Авг 2023 в 21:39
    ZZ Top
    +1−0
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