Лето уходит, а плавать негде. Роспотребнадзор снова забраковал все петербургские пляжи

Желающим искупаться на излёте лета Роспотребнадзор делать это в Петербурге настоятельно не рекомендует. Водоёмы в городе расстраивают плохой микробиологией.



Как сообщили в управлении, по данным на 21 августа, отобрано 314 проб на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, результаты не обнадёживают.

Из 24 пляжей на озёрах, реках, прудах и Финском заливе нет ни одного, соответствующего требованиям санитарного законодательства. Наглотавшиеся воды купальщики рискуют подхватить кишечную инфекцию, вирусный гепатит А.