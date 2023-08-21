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    Лето уходит, а плавать негде. Роспотребнадзор снова забраковал все петербургские пляжи

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    Желающим искупаться на излёте лета Роспотребнадзор делать это в Петербурге настоятельно не рекомендует. Водоёмы в городе расстраивают плохой микробиологией.

    Как сообщили в управлении, по данным на 21 августа, отобрано 314 проб на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, результаты не обнадёживают.

    Из 24 пляжей на озёрах, реках, прудах и Финском заливе нет ни одного, соответствующего требованиям санитарного законодательства. Наглотавшиеся воды купальщики рискуют подхватить кишечную инфекцию, вирусный гепатит А.

    В Ленинградской области плавать без опаски заразиться можно в водоёмах восьми районов.

    Рабочая неделя стартовала в Петербурге с тёплой погоды. К сожалению, это ненадолго.

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