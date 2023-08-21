«Должным образом, то есть объективно». В РВИО объяснили, как новый учебник рассказывает о роли Сталина

Новый единый учебник по истории России объективно рассказывает о роли личности советского лидера и революционера Иосифа Сталина в жизни страны — его фигура не представлена однобоко, как в учебниках 90-х и нулевых. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, передает ТАСС.

По словам историка, в учебниках, которые в девяностые финансировал Фонд Сороса, Сталин «был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами».

