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    Ситибанк приостановил прием и покупку наличной валюты в кассах

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    Ситибанк с 22 августа временно приостановит прием и покупку долларов и евро в кассах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

    Как говорится в объявлении на сайте кредитной организации, с 22 августа прием и покупка долларов и евро в кассах Ситибанка будут недоступны. Соответствующие изменения внесены в тарифы для клиентов пакетов CitiOne и Citigold.

    Ранее Райффайзен банк с 1 августа приостановил покупку наличной валюты у физлиц через кассы, чтобы эффективно управлять валютной позицией. Также с 1 сентября он введет 50-процентную комиссию за входящие переводы в долларах США для граждан, малого и микробизнеса. Сумма комиссии теперь составит от 1000 до 10 000 долларов.

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