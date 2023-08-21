Один спрятался под грузовик, второй врезался в дом — ДТП с кроссоверами в Петербурге

Кроссоверы в Петербурге 21 августа находят нестандартные места для «парковки». Ночью на улице Маршала Захарова один спрятался под грузовик. Второй выехал на тротуар на Новочеркасском проспекте.
«Кроссовер врезался в дом», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах с места аварии видно, что водитель снёс часть ограждения и въехал в здание под прямым углом. «Совершенно непонятно, как такое могло получиться», — удивляется читатель «Фонтанки» Сергей.
Абдул Хасанов / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
ДТП на Маршала Захарова было серьёзным. Очевидцы рассказывали, что пострадали водитель и пассажир.