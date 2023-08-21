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    Осколочный боеприпас скинули с беспилотника в Белгородской области

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    Вооруженные силы Украины обстреляли село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, сообщил 21 августа в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, украинские военные сбросили с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета.

    В результате атаки пострадавших среди жителей нет, поврежден гражданский автомобиль.

    Гладков также сообщил, что за 20 августа ВСУ выпустили по региону 44 снаряда, в том числе с беспилотников. По селу Щетиновка было выпущено три артиллерийских снаряда, по Журавлевке — восемь артиллерийских снарядов, с помощью беспилотника было сброшено четыре осколочных боеприпаса на Журавлевку. Также в селе Соломино были сбиты три БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района не было пострадавших и разрушений.

    В селе Логачевка, расположенном в Валуйском городском округе, 5 осколочных гранатометных выстрелов были сброшены с помощью беспилотника. Вокруг хутора Старый, на окраине Волоконовского района, было выпущено 7 минометных снарядов. В Краснояружском районе была обстреляна окраина села Вязовое. В результате артиллерийского обстрела было зафиксировано три попадания. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

    8 минометных снарядов — по селу Середа и по три минометных снаряда на каждое поселение: Новая Таволжанка, хутор Панков и МАПП «Шебекино». Все населенные пункты входят в Шебекинский городской округ.

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    Белгородская областьАтаки беспилотникамиВячеслав Гладков
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