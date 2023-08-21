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    «Колдыри на колдыре». В Петербурге полиция прочёсывает притоны в поисках пропавшей 2-летней девочки

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    7 комментариев

    В Петербурге продолжаются поиски девочки, пропавшей накануне в Красногвардейском районе города. Отвечавший за неё взрослый и его окружение не дают вразумительных ответов — и не потому, что не хотят.

    По данным «Фонтанки», к утру 21 августа полицейские района и главка обошли десятки квартир, в которых был или мог побывать потерявший ребёнка отчим. Следов девочки ни в одной из них не нашли. Беседа с его окружением не складывается: приятелям мужчины связная речь даётся с трудом. Сам он, судя по всему, по-прежнему не может вспомнить свой вчерашний маршрут.

    «Колдыри на колдыре», — ёмко описал собеседник «Фонтанки» контингент квартир, которые напоминают притоны.

    О пропаже двухлетней девочки накануне заявила 23-летняя жительница Красногвардейского района, которая не нашла дочь ни дома, ни на детской площадке на проспекте Маршала Блюхера. Выяснилось, что ребёнок потерялся днём во время прогулки с сожителем, голову которому туманил алкоголь.

    Пропавшая была одета в сиреневую кофту, джинсы, фиолетовые кроссовки и розовую панаму. Всех, кто располагает информацией, которая поможет установить местонахождение девочки, полиция просит обращаться по телефонам: 112, 573-16-20.

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    Комментарии 7

    Гость21 Авг 2023 в 10:38
    РСП достойным не нужны!
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