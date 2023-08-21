«Колдыри на колдыре». В Петербурге полиция прочёсывает притоны в поисках пропавшей 2-летней девочки

В Петербурге продолжаются поиски девочки, пропавшей накануне в Красногвардейском районе города. Отвечавший за неё взрослый и его окружение не дают вразумительных ответов — и не потому, что не хотят.



По данным «Фонтанки», к утру 21 августа полицейские района и главка обошли десятки квартир, в которых был или мог побывать потерявший ребёнка отчим. Следов девочки ни в одной из них не нашли. Беседа с его окружением не складывается: приятелям мужчины связная речь даётся с трудом. Сам он, судя по всему, по-прежнему не может вспомнить свой вчерашний маршрут.

