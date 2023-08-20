На Левашовском кладбище не позволили провести акцию памяти репрессированных поляков

На Левашовском кладбище в Петербурге иностранным дипломатам не удалось провести акцию памяти репрессированных поляков. В администрации сослались на санитарный день, а активисты подоспели с плакатами, рассказали «Фонтанке» в консульстве Польши 20 августа.

Генеральный консул Польши в Петербурге Гжегож Сьлюбовский отметил, что на акцию в годовщину начала польской операции приехали консулы Швеции, Германии и Нидерландов. Тем не менее, возложить цветы на кладбище им не позволили — администрация заявила, что сегодня на Левашовском санитарный день.