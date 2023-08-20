На Левашовском кладбище не позволили провести акцию памяти репрессированных поляков

На Левашовском кладбище в Петербурге иностранным дипломатам не удалось провести акцию памяти репрессированных поляков. В администрации сослались на санитарный день, а активисты подоспели с плакатами, рассказали «Фонтанке» в консульстве Польши 20 августа.
Генеральный консул Польши в Петербурге Гжегож Сьлюбовский отметил, что на акцию в годовщину начала польской операции приехали консулы Швеции, Германии и Нидерландов. Тем не менее, возложить цветы на кладбище им не позволили — администрация заявила, что сегодня на Левашовском санитарный день.
Также у ворот кладбища дипломатов встретили активисты с плакатами «Польша — пособники нацистов» и «Варшава! Руки прочь от русских памятников».
В итоге дипломаты и участники акции возложили венки у ворот кладбища. Дозвониться до директора кладбища за комментарием не удалось.
Это не первый случай, когда на Левашовском кладбище происходит что-то непонятное, связанное с Польшей. В конце июля оттуда пропал мемориал памяти жертв «польской операции». Интересующимся сперва сообщили об акции вандализма, затем — об упавшем дереве, а после — объединили две эти версии. Смольный заявил: «Мы не воюем с монументами, а сохраняем их. Чего, к большому сожалению, нельзя сказать о наших бывших братьях по оружию». Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».