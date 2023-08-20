В Выборге стартовал SUP-фестиваль «Пиратская гавань»

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В центре Выборга начался первый фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань». Большая часть из полутора тысяч участников уже спустились на воду в карнавальных костюмах и приняли участие в танцевальном флешмобе.

Фото: Олег Мясоедодв / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я две недели открывал в костюме Тора фестиваль и не мог представить, что уже через две недели встречу знакомые лица! Вы классные и неповторимые, спасибо, что вы с нами!» — поприветствовал участников генеральный директор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.

Фото: Роман Киташов / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов / «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С погодой участникам повезло: день выдался по-настоящему солнечный. На фестивале можно встретить как новых персонажей, так и тех, кого хорошо знают по « Фонтанке SUP ». По городку сегодня гуляет символ «Фонтанки» — веселый чижик. Еще с нами снова плывет попугай Карлуша, знакомый участникам прошлых фестивалей.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пиратский заплыв длиной 6 километров пройдет по Выборгскому заливу. Смельчаков ждет путь через башню Святого Олафа, Петровский мост и остров Двойник.

Сапсерферы смогут принять участие в «Пиратском квесте». Для этого нужно сделать селфи на фоне десяти табличек с именами легендарных пиратов. Все их можно отыскать по ходу движения основной колонны. Первую двадцатку успешно собравших имена ждет дублон, который можно будет обменять на фестивальный мерч. Заявиться на конкурс можно, прибежав к главной сцене сразу после заплыва.



Окончание похода запланировано на 14:00. Но это еще не всё: на «Пиратской гавани» выберут Командора и Королеву фестиваля и наградят самых ярких участников конкурса в номинациях «Лучший костюм» и «Лучшее оформление сапа». На суше можно будет перекусить и приобрести фестивальную символику, а юных пиратов ждет игровая зона.



Фестиваль «Пиратская гавань», организованный порталом «Фонтанка.ру» при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, стал продолжением карнавала « Фонтанка SUP ». Двумя неделями ранее собрал в Петербурге 10 тысяч сапсерферов со всей страны.