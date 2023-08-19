Защитника «Зенита» Ренана вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает пресс-служба клуба. Бразильская команда будет участвовать в двух товарищеских матчах в сентябре против сборной Марокко U23. Игры запланированы на 7 и 11 сентября в африканской стране.



Эти матчи с Марокко станут первым этапом подготовки олимпийской сборной Бразилии к Панамериканским Играм 2023 года, которые пройдут в Чили с 20 октября по 5 ноября, а также к предолимпийскому турниру в Венесуэле, намеченному на январь 2024 года. На этом турнире будут определены команды, которые примут участие в Олимпиаде в Париже.