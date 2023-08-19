До 76 человека выросло число отравившихся шаурмой во Владимире

Число отравившихся шаурмой во Владимире за ночь выросло до 76 человек. Об этом 19 августа сообщили в управлении роспотребнадзора по Владимирской области.

С вечера пятницы, и в ночь на субботу за медицинской помощью обратились 14 взрослых и шестеро детей. Таким образом, от отравления шаурмой пострадали в общей сложности 57 взрослых и 19 детей, причем троим из них всего 6 лет. На больничные койки попали 34 человека — 23 взрослых и трое детей, остальные находятся на амбулаторном лечении.

В пяти точках, где люди покупали шаурму, Роспотребнадзор взял пробы готовых блюд и сырья, воды, сделал смывы с поверхностей, их будут исследовать на бактерии группы кишечной палочки и условно-патогенную флору. На двух предприятиях предприниматели грубо нарушали санитарные нормы — у сотрудников не было спецодежды и санитарных книжек, а сырье поступало без сопроводительных документов. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние уже выявили на всех проверенных объектах.