За нападение на фурри в Гатчине задержан омич, ему грозит уголовное дело

Задержанным за нападение на фанатов фурри в Приоратском парке в Гатчине оказался 22-летний уроженец Омска. Об этом «Фонтанке» 19 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



У молодого человека изъяли пневматический пистолет и фрагменты страйкбольной гранаты. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.

«Нарушитель доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в полицейском главке.