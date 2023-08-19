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    За нападение на фурри в Гатчине задержан омич, ему грозит уголовное дело

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    Задержанным за нападение на фанатов фурри в Приоратском парке в Гатчине оказался 22-летний уроженец Омска. Об этом «Фонтанке» 19 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    У молодого человека изъяли пневматический пистолет и фрагменты страйкбольной гранаты. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.

    «Нарушитель доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

    Сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в полицейском главке.

    Ранее «Фонтанка» публиковала кадры задержания нападавшего. Он пришел на анонсированную сходку в гатчинском парке, бросил в фанатов фурри страйкбольную гранату, а когда за ним погнались, начал стрелять из пневматического пистолета.

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