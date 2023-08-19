Сколько стоят автобусные туры в Петербург и как правильно распланировать поездку

«Фонтанка» изучила десятки предложений автобусных туров из регионов России в Петербург.

Петербург вошел в топ-3 августовских направлений, которые отечественные туристы выбирают для коротких путешествий по России. Как рассказали в комитете по туризму, наиболее популярны у гостей города на Неве туры длительностью три-четыре дня. На них приходится почти каждая третья поездка. Один из самых дешевых вариантов из регионов — пакетный автобусный тур.



Средние траты туристов, совершивших поездку в Петербург на автобусе, в 2,5 раза ниже средних расходов на поездку, характерных в целом для всех российских туристов: 16–17 тысяч рублей с человека за поездку против 39,7 тысячи рублей.