    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, с-в

    770мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.4eur101.48

    100 рублей тоже деньги. В Петербурге снова пересчитали прожиточный минимум на 2024 год

    2399
    42 комментария

    Правительство Петербурга разработало новый проект постановления о прожиточном минимуме на 2024 года. По сравнению с прежней версией добавили 100 c лишним рублей.

    Проект опубликован накануне. Согласно ему, показатель на душу населения составит 16 322 рубля, для трудоспособного населения — 17 791 рубль, для пенсионеров — 14 037 рублей, для детей — 15 832 рубля.

    Между тем в начале августа аналогичный проект уже публиковали, цифры в нем несколько отличались. Для сравнения: на душу населения собирались установить прожиточный минимум на уровне 16 197 рублей (сейчас он составляет 15 094 рубля), а для пенсионеров — 13 929 рублей (сейчас 12 981 рубль).

    Исходя из величины регионального прожиточного минимума определяют нуждаемость человека в различных пособиях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ25
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 42

    Гость19 Авг 2023 в 17:18
    да уж
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    42
    close