100 рублей тоже деньги. В Петербурге снова пересчитали прожиточный минимум на 2024 год

Правительство Петербурга разработало новый проект постановления о прожиточном минимуме на 2024 года. По сравнению с прежней версией добавили 100 c лишним рублей.
Проект опубликован накануне. Согласно ему, показатель на душу населения составит 16 322 рубля, для трудоспособного населения — 17 791 рубль, для пенсионеров — 14 037 рублей, для детей — 15 832 рубля.
Между тем в начале августа аналогичный проект уже публиковали, цифры в нем несколько отличались. Для сравнения: на душу населения собирались установить прожиточный минимум на уровне 16 197 рублей (сейчас он составляет 15 094 рубля), а для пенсионеров — 13 929 рублей (сейчас 12 981 рубль).
Исходя из величины регионального прожиточного минимума определяют нуждаемость человека в различных пособиях.