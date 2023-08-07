Тысяча рублей за сложный год. В Петербурге собрались увеличить прожиточный минимум

Правительство Петербурга готовится установить величину прожиточного минимума на 2024 год для различных демографических групп. Он увеличится на тысячу с лишним рублей.



Согласно проекту правительственного постановления, прожиточный минимум в расчете на душу населения будет составлять 16 197 рублей (сейчас он составляет 15 094 рубля). Для трудоспособного населения показатель составит 17 655 рублей (сейчас 16 452 рубля), для пенсионеров — 13 929 рублей (сейчас 12 981 рубль), для детей — 15 711 рублей (сейчас 14 641 рубль).