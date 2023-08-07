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    Тысяча рублей за сложный год. В Петербурге собрались увеличить прожиточный минимум

    2006
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    Правительство Петербурга готовится установить величину прожиточного минимума на 2024 год для различных демографических групп. Он увеличится на тысячу с лишним рублей.

    Согласно проекту правительственного постановления, прожиточный минимум в расчете на душу населения будет составлять 16 197 рублей (сейчас он составляет 15 094 рубля). Для трудоспособного населения показатель составит 17 655 рублей (сейчас 16 452 рубля), для пенсионеров — 13 929 рублей (сейчас 12 981 рубль), для детей — 15 711 рублей (сейчас 14 641 рубль).

    В прошлый раз прожиточный минимум поднимали до нынешних значений примерно на 600 рублей. Исходя из величины регионального прожиточного минимума определяют нуждаемость человека в различных пособиях. При этом федеральное правительство устанавливает и свой показатель — в 2023 году на душу населения он составляет 14 375 рублей.

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