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    «Дом-гроб» на Карповке стал декорацией уголовного дела. Рабочего со стройки спасают врачи

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    Мигранта из Таджикистана спасают петербургские врачи после его падения на стройке «дома-гроба» на набережной Карповки. 33-летний мужчина упал накануне с 8 на 7 этаж, ударившись о бетонный пол головой.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, пострадавший получил тяжелейший ушиб головного мозга с переломом основания черепа. Рабочий помещен в реанимацию.

    В тот же день районный следственный отдел ГСУ СК по Петербургу возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при производстве строительных работ.

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