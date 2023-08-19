Обвиняемого в убийстве женщины из Воронежа нашли без сознания и с ожогами

Спустя две недели воронежские оперативники уголовного розыска совместно со следователями СК нашли и задержали обвиняемого в убийстве женщины. 28-летней горожанке, работавшей фитнес-тренером, перерезали горло в подъезде дома.

«Коченков Андрей обнаружен на территории Центрального района в бессознательном состоянии с ожогами тела. Его доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

24-летнего Коченкова начали искать после обнаружения тела 28-летней женщины. Убийца перерезал жертве горло, причем нападение было настолько внезапным, что она не успела позвать на помощь. У убитой остался 8-летний сын. Коченкова недалеко от дома видели местные жители. Вероятный убийца и его жертва ранее были связаны отношениями.