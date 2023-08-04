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    В Воронеже женщине перерезали горло в подъезде. Полиция и СК просят посмотреть на подозреваемого

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    Тело женщины с перерезанным горлом нашли в подъезде в Воронеже. Убийство произошло на улице Лидии Рябцевой. Следственный комитет региона по подозрению в преступлении разыскивает 24-летнего жителя города Андрея Коченкова.

    Фото: СК по Воронежской области
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    Как сообщает СК 4 августа, 28-летнюю женщину убили в минувшую среду вечером. По данным портала «МОЁ! Online», она работала фитнес-тренером и переехала в дом на Лидии Рябцевой пару месяцев назад.

    Предположительно, на преступление мог решиться воздыхатель, которому женщина отказала в близости. Судя по всему, нападение было настолько неожиданным, что жертва даже не успела закричать. Соседи утверждают, что криков никто не слышал.

    У женщины остался 8-летний сын, которого забрал отец.

    Фото: СК по Воронежской области

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