В Воронеже женщине перерезали горло в подъезде. Полиция и СК просят посмотреть на подозреваемого

Тело женщины с перерезанным горлом нашли в подъезде в Воронеже. Убийство произошло на улице Лидии Рябцевой. Следственный комитет региона по подозрению в преступлении разыскивает 24-летнего жителя города Андрея Коченкова.

Как сообщает СК 4 августа, 28-летнюю женщину убили в минувшую среду вечером. По данным портала «МОЁ! Online», она работала фитнес-тренером и переехала в дом на Лидии Рябцевой пару месяцев назад.



Предположительно, на преступление мог решиться воздыхатель, которому женщина отказала в близости. Судя по всему, нападение было настолько неожиданным, что жертва даже не успела закричать. Соседи утверждают, что криков никто не слышал.