Сводит ноги и немеют пальцы: чем это опасно и как понять причину боли

В норме никаких дискомфортных ощущений в ногах быть не должно Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Сильную боль в ногах не замечать довольно сложно, а вот более мягкие симптомы многие игнорируют. Периодическое онемение или покалывание в конечностях легко списать на что-то ситуативное — отсидел или неудачно встал. Однако даже такие симптомы могут говорить о проблемах со здоровьем, которые требуют вмешательства врачей. Сегодня в рубрике «Что у вас болит?» рассказываем, почему на самом деле может быть дискомфорт в ногах и как понять, что пора к врачу.



Почему болят ноги? Болевые или дискомфортные ощущения в ногах могут быть разными — от острой боли до снижения чувствительности, которая не ощущается болью, но тоже мешает. По характеру таких ощущений можно предположить, чем они вызваны.

— Боли в ногах могут возникать по многим причинам и затрагивать разные типы тканей: вены, мышцы, суставы, связки, — говорит главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова. — Проблемы с венами ощущаются ломящей и тянущей болью, у человека может возникать ощущение, что его ногу как бы «распирает». Мышечная боль — достаточно «яркая» и интенсивная, которая будет повышаться при нагрузке и снижаться, практически исчезать, при иммобилизации (в состоянии покоя, неподвижности. — Прим. ред.). Суставные проблемы характеризуются тупой болью, которая будет повышаться при физической нагрузке, например ходьбе или беге.



Причины боли могут быть и довольно безобидными: например, неудобная обувь или стельки вполне способны взывать ощущение стягивания, покалывания в пальцах ног, иногда из-за них сводит стопу или икроножную мышцу. Но точно определить, чем именно вызван дискомфорт, может только врач после тщательной диагностики. К тому же даже неудобная обувь вполне способна вызвать осложнения.

— Особенно это касается женщин, которые любят носить обувь на высоком каблуке, — говорит врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы» Анастасия Якупова. — Сделаю акцент и напомню, что физиологически оптимальный каблук — 3–4 сантиметра. Нестрашно, если вы носите высокий каблук какое-то непродолжительное количество времени, на какое-то мероприятие. Но если вы носите обувь, которая не является физиологичной, постоянно, будьте готовы к тому, что в будущем возникнут проблемы с венами, судороги, стягивание и жжение.



Когда пора к врачу? Если вы носите удобную обувь и у вас не было травм, то в норме никаких дискомфортных ощущений в ногах быть не должно. Временная потеря чувствительности и покалывание могут возникать, если человек долго находился в определенном, как правило, неудобном, положении. Например, сидел на корточках. Если же они появляются без каких-либо видимых причин, да еще и регулярно — это уже повод проверить свое здоровье.

— С возрастом это проявляется чаще, — говорит невролог, кандидат медицинских наук Елена Красилова. — Но если данное состояние у вас возникло после травмы либо носит постоянный характер, это ненормально, нужно идти к врачу.



Непроизвольные мышечные сокращения — судорога — тоже могут быть безобидными, но только если они не повторяются. Однократный эпизод судорог не должен настораживать, но если это происходит систематически — необходимо посетить вашего лечащего врача.

— Чаще всего ночным судорогам ног подвержены женщины старшего возраста, особенно если род их профессиональной деятельности связан с нагрузкой на ноги и необходимостью стоять на протяжении длительного периода, а мышцы при этом страдают от атрофии, — говорит Надежда Подкорытова. — Наиболее распространенными причинами судорог икр и стоп являются дефициты микроэлементов, инфекции, проблемы с кровоснабжением, а также болезни нервной системы и травмы.



Проблемы с кровоснабжением при боли в ногах могут быть довольно серьезными — в том числе варикозное расширение вен, тромбозы или тромбофлебиты. И даже разовое онемение может оказаться весьма тревожным симптомом.



— Если человек размял конечность, подвигал ею, но лучше ему не становится, чувствительность не восстанавливается, то онемение может быть свидетельством начинающегося инсульта или предынсультного состояния, — говорит Анастасия Якупова.

Также не откладывать обращение к врачу нужно, если помимо боли или онемения есть отягощенный анамнез — диабет, наследственность по инсультам, инфарктам или варикозному расширению вен. В зависимости от причины боли заниматься лечением может невролог, хирург или врачи других профилей — их консультацию по итогам первичного обследования назначит терапевт.



Что делать до обращения к врачу?

Если боли, судороги или онемение возникает регулярно, то самостоятельно предпринимать какие-либо действия не стоит — лечение назначит врач. Общие рекомендации, которые могут быть полезны в профилактике возникновения судорог — это полный отказ от алкоголя, сбалансированное питание, употребление достаточного количества воды и регулярные физические упражнения — зарядка, по словам врачей, улучшает кровообращение в конечностях.

