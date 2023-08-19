Приемная кампания завершена. В каких вузах остались места для зачисления

Завершилась приемная кампания на бюджетную форму обучения в российских вузах — теперь остается только подбирать место на платном отделении или мониторить сайты университетов на предмет дополнительного зачисления (а оно действительно есть). «Фонтанка» подвела окончательные итоги приема на бюджет в этом году и узнала, как университеты оценивают нововведения и куда можно поступить в Петербурге, если на ЕГЭ набрал чуть больше 120 баллов.
Текстовый вариант этого материала вышел 16 августа. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Больше квот, выше проходные. Чем закончился прием на бюджет в вузы и куда можно попасть со 120 баллами».