Бассейн в Сочи, где отравились дети, выведут на чистую воду. Пока вода проверку не прошла

Вода в бассейне санатория в Сочи, после посещения которого отравились более 20 человек, не соответствует гигиеническим нормам, передает 18 августа РБК со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.



«Из четырех исследованных проб две пробы не соответствовали гигиеническим нормативам, по результатам будут приняты меры», — цитирует РБК замглавы управления Надежду Перякину.



Напомним, группу юных спортсменов-волейболистов из Москвы госпитализировали с отравлением парами хлора. На удушье и недомогание дети стали жаловаться после посещения бассейна санатория на улице Авроры в Лазаревском районе. За медицинской помощью после посещения сочинского бассейна обратились 14 детей и семь сопровождающих взрослых. Самочувствие пострадавших медики сейчас оценивают как удовлетворительное.

