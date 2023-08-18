Россия ввела санкции против прокурора МУС, причастного к выдаче ордера на арест Путина

Москва запретила въезд в страну прокурору Международного уголовного суда (МУС) британцу Кариму Хану, причастному к выдаче ордера на арест российского руководства. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Решение о расширении российского стоп-листа принято, как говорится в заявлении ведомства, в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса.



«В частности, в список вошел британец Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест российского руководства», — говорится в заявлении.

