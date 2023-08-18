Россия ввела санкции против прокурора МУС, причастного к выдаче ордера на арест Путина

Москва запретила въезд в страну прокурору Международного уголовного суда (МУС) британцу Кариму Хану, причастному к выдаче ордера на арест российского руководства. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба МИД РФ.
Решение о расширении российского стоп-листа принято, как говорится в заявлении ведомства, в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса.
«В частности, в список вошел британец Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест российского руководства», — говорится в заявлении.
Также въезд запретили еще 53 лицам политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за «незаконное перемещение детей с Украины в Россию».