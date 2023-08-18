Правила учета беспилотников распространили на дельтапланы и парапланы

С 1 сентября 2024 года россияне должны будут ставить на учет пилотируемые воздушные суда, как это делают с беспилотниками, говорится в сообщении Минтранса. Такое постановление 18 августа подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Начиная с осени следующего года, правила госучета беспилотных гражданских воздушных судов с взлетной массой от 0,15 до 30 килограммов, которые ввозятся или производятся в России, также будут распространены на пилотируемые воздушные суда с массой конструкции до 115 килограммов. К ним можно отнести дельтапланы и парапланы, отмечает РИА Новости.
Согласно постановлению, сверхлегкие воздушные суда будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас в РФ ставят на учет «легкие» беспилотники. У владельцев таких судов будет 60 дней, чтобы поставить их на учет.
Правила регистрации БПЛА вступили в силу с 2019 года и снизили количество нарушений. По данным министерства, в 2021 году было зарегистрировано 10 нарушений правил использования сверхлегких БПЛА, а в 2022 году — 16.
На данный момент Минтранс не обладает какой-либо статистикой о количестве пилотируемых воздушных судов с массой менее 115 кг из-за того, что они не стоят на учете.