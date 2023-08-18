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    Правила учета беспилотников распространили на дельтапланы и парапланы

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    С 1 сентября 2024 года россияне должны будут ставить на учет пилотируемые воздушные суда, как это делают с беспилотниками, говорится в сообщении Минтранса. Такое постановление 18 августа подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Начиная с осени следующего года, правила госучета беспилотных гражданских воздушных судов с взлетной массой от 0,15 до 30 килограммов, которые ввозятся или производятся в России, также будут распространены на пилотируемые воздушные суда с массой конструкции до 115 килограммов. К ним можно отнести дельтапланы и парапланы, отмечает РИА Новости.

    Согласно постановлению, сверхлегкие воздушные суда будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас в РФ ставят на учет «легкие» беспилотники. У владельцев таких судов будет 60 дней, чтобы поставить их на учет.

    Правила регистрации БПЛА вступили в силу с 2019 года и снизили количество нарушений. По данным министерства, в 2021 году было зарегистрировано 10 нарушений правил использования сверхлегких БПЛА, а в 2022 году — 16.

    На данный момент Минтранс не обладает какой-либо статистикой о количестве пилотируемых воздушных судов с массой менее 115 кг из-за того, что они не стоят на учете.

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    БПЛАВоздушные судаУчетМинтрансПарапланДельтаплан
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