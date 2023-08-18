Правила учета беспилотников распространили на дельтапланы и парапланы

С 1 сентября 2024 года россияне должны будут ставить на учет пилотируемые воздушные суда, как это делают с беспилотниками, говорится в сообщении Минтранса. Такое постановление 18 августа подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Начиная с осени следующего года, правила госучета беспилотных гражданских воздушных судов с взлетной массой от 0,15 до 30 килограммов, которые ввозятся или производятся в России, также будут распространены на пилотируемые воздушные суда с массой конструкции до 115 килограммов. К ним можно отнести дельтапланы и парапланы, отмечает РИА Новости.

