В Москве арестован сопредседатель «Голоса»*

Мельконьянца заключили под стражу до 17 октября. Он просил любую менее строгую меру. Следователь аргументировал необходимость ареста в том числе международными связями обвиняемого, который может скрыться, несмотря на изъятые загранпаспорта.

Следственный комитет добился ареста сопредседателя признанного иностранным агентом движения «Голос»* Григория Мельконьянца. Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы 18 августа, ему предъявлено обвинение в организации работы нежелательной неправительственной организации.

Дело по третьей части статьи 284.1 УК РФ возбуждено по факту взаимодействия «Голоса» с Европейской комиссией по наблюдению за выборами, пишет РИА Новости . Между тем адвокат Михаил Бирюков напомнил о решении Кировского областного суда и постановлении Центрального суда Барнаула, согласно которым общественное движение «Голос» не входит в ЭНЕМО (Европейская сеть по наблюдению за выборами). Его речь об уважении, которым Мельконьянц пользуется в том числе среди депутатов и сотрудников ЦИК, добиться домашнего ареста или запрета определённых действий не помогла.

Накануне в рамках этого уголовного дела обыски проходили и в Петербурге.

В сентябре 2021 года была признана нежелательной деятельность НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами». В тот же день «Голос» приостановил членство в этой организации.



* Признано в РФ иностранным агентом в 2021 году