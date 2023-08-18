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    В Москве арестован сопредседатель «Голоса»*

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    Следственный комитет добился ареста сопредседателя признанного иностранным агентом движения «Голос»* Григория Мельконьянца. Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы 18 августа, ему предъявлено обвинение в организации работы нежелательной неправительственной организации.

    Мельконьянца заключили под стражу до 17 октября. Он просил любую менее строгую меру. Следователь аргументировал необходимость ареста в том числе международными связями обвиняемого, который может скрыться, несмотря на изъятые загранпаспорта.

    пресс-служба Басманного суда Москвы

    Дело по третьей части статьи 284.1 УК РФ возбуждено по факту взаимодействия «Голоса» с Европейской комиссией по наблюдению за выборами, пишет РИА Новости. Между тем адвокат Михаил Бирюков напомнил о решении Кировского областного суда и постановлении Центрального суда Барнаула, согласно которым общественное движение «Голос» не входит в ЭНЕМО (Европейская сеть по наблюдению за выборами). Его речь об уважении, которым Мельконьянц пользуется в том числе среди депутатов и сотрудников ЦИК, добиться домашнего ареста или запрета определённых действий не помогла.

    Накануне в рамках этого уголовного дела обыски проходили и в Петербурге.

    В сентябре 2021 года была признана нежелательной деятельность НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами». В тот же день «Голос» приостановил членство в этой организации.

    * Признано в РФ иностранным агентом в 2021 году

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