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    Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2024 году

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    В новогодние праздники 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с чем их решено перенести на 31 декабря и 10 мая соответственно, говорится в постановлении о переносе выходных дней в 2024 году — его 18 августа подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Таким образом, новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января.

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    Нерабочими считаются дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта.

    Майские праздники начнутся чуть раньше, уже в апреле. В соответствии с графиком, установленным Правительством РФ, с 22 по 27 апреля ожидается удлиненная рабочая неделя. Это сделано для того, чтобы растянуть Первомай с 28 апреля (воскресенье) по 1 мая (среда). Затем россиян ждут 2 рабочих дня и снова выходные. Празднование Дня Победы также растянется на 4 дня — с четверга 9 Мая по воскресенье 12 мая.

    Новогодние выходные с 2024 на 2025 год начнутся чуть раньше, с 29 декабря, за счет предстоящей Новому году шестидневной рабочей недели.

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